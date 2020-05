Brände : Brand in Umspannwerk: Stromausfall und 100 000 Euro Schaden

Ein Feuer in einem Umspannwerk in Waren an der Müritz hat einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Der Brand war am frühen Dienstagmorgen in der Anlage des Regionalnetzbetreibers e.dis Netz GmbH (Fürstenberg) ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte. Durch den Brand kam es nach Angaben des Netzbetreibers zu Stromausfällen in Teilen der Region - wie dem Dorf Grabowhöfe, wo es auch einen Tierpark gibt - an deren Behebung noch weitergearbeitet werden müsse. Verletzt wurde niemand.

von dpa

19. Mai 2020, 07:19 Uhr

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt in einem Anlagenteil als Brandursache aus. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße 108 längere Zeit gesperrt bleiben. Wie viele Haushalte vom Stromausfall genau betroffen waren, blieb zunächst unklar. Die Löscharbeiten konnten am Morgen abgeschlossen werden.