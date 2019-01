Brände : Brand mit zwei Toten: Gutachter untersucht erneut Brandort

Zwei Tage nach dem Feuer mit zwei Toten in einem Doppelhaus bei Dassow (Nordwestmecklenburg) ist die genaue Brandursache noch unklar. Im Laufe des Tages sollen Kriminalisten und ein Gutachter erneut die Brandruine in Klein Voigtshagen untersuchen, wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock erklärte. Ursache und Ausbruchsort des Feuers festzustellen, sei angesichts der eingestürzten Gebäudeteile sehr schwierig, hieß es. Bereits am Wochenende hatten die Experten das Gebäude untersucht.

von dpa

21. Januar 2019, 07:35 Uhr

Bei dem Brand am Samstagmorgen waren eine 35 Jahre alte Frau und ihr Kleinkind ums Leben gekommen. Ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte konnte von Feuerwehrleuten mit lebensgefährlichen Verletzungen geborgen werden. Er kam in eine Klinik nach Lübeck. Die Bewohner der anderen Haushälfte konnten sich retten.