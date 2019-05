Brände : Brand über Kindergarten: Kinder in Sicherheit gebracht

Bei dem Brand einer Wohnung in Thürkow im Landkreis Rostock sind Kindergartenkinder von ihrer Erzieherin in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer war am Dienstagnachmittag in der Wohnung über dem Kindergarten ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen hatten sich nach ersten Erkenntnissen vom Schlafzimmer aus ausgebreitet. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, hieß es.

von dpa

08. Mai 2019, 07:20 Uhr

Die Erzieherin brachte alle Kinder aus dem Haus. Verletzte gab es nicht. 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Löscheinsatz beteiligt. Die Wohnung war anschließend nicht mehr bewohnbar. Auch der Kindergarten werde zunächst geschlossen bleiben, teilte die Polizei weiter mit.