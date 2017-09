Brände : Brandanschlag auf Fitnessstudio: Niemand verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Unbekannte haben in Rostock ein Fitnessstudio in Brand gesetzt. Zum Glück sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der oder die Täter warfen am Dienstag gegen 3.30 Uhr das Glas der Eingangstür mit einem Gullydeckel ein. Danach sei im Vorraum des Fitnessstudios, wo sich die Anmeldung befindet, eine noch unbekannte Substanz Brandbeschleuniger verteilt und Feuer gelegt worden.

Die Feuerwehr löschte den Brand im östlichen Stadtteil Toitenwinkel. Der oder die Täter flohen. Der Schaden wurde zunächst auf rund 5000 Euro geschätzt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen, die Hinweise auf Verdächtige geben können.

Pressemitteilung Polizei

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 08:15 Uhr