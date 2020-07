Kriminalität : Brandanschlag auf Polizeigebäude: Zwei Verdächtige gefasst

Gut einen Monat nach dem Brandanschlag auf den Neubau eines Polizeigebäudes in Greifswald hat die Polizei zwei Tatverdächtige gefasst. Die 20 und 16 Jahre alten jungen Männer wurden in der Nacht zu Montag auf dem Baustellengelände festgenommen, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg mitteilte. Der 20-Jährige habe ein Tomahawk und einen Brandsatz bei sich gehabt, was beides beschlagnahmt wurde. In der Folge seien auch die Wohnungen durchsucht worden. In der Wohnung des 20-Jährigen seien weitere präparierte Molotowcocktails beschlagnahmt worden.

von dpa

13. Juli 2020, 14:39 Uhr