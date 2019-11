Kriminalität : Brandsätze auf Polizeiautos vor Revier in Stralsund geworfen

Unbekannte haben vor einer Polizeidienststelle in Stralsund mehrere Brandsätze auf Polizeiautos geworfen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Neubrandenburg sagte, wurden nach ersten Erkenntnissen fünf Autos vor dem Revier in der Altstadt angegriffen, drei von ihnen seien beschädigt oder zerstört worden. Der Schaden wurde zunächst auf rund 40 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

von dpa

26. November 2019, 08:16 Uhr

Betroffen waren nach ersten Erkenntnissen drei Streifenwagen und zwei private Autos von Polizisten. Ein Polizeiauto brannte aus, die anderen Brände konnte die Feuerwehr löschen. Der Hintergrund des Vorfalls sei noch unklar. Zuvor hatte der Rundfunksender «Ostseewelle» darüber berichtet.