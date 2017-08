Kriminalität : Brandserie im Osten von Rostock: Fahndung noch ohne Erfolg

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag reihenweise Brände im östlichen Rostocker Stadtteil Dierkow gelegt. Wie eine Polizeisprecherin am Morgen erklärte, brannten erst zwei Autos, danach mehrere Mülltonnen und -container, mehrere Heuballen sowie der Unterstand für Wertstoffe und Müll an einem Supermarkt. Das erste Feuer sei kurz nach Mitternacht gemeldet worden. Die Fahndung nach dem Verursacher oder den Tätern sei noch erfolglos geblieben. Menschen seien nicht verletzt worden, die Schadenshöhe sei noch unklar.

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 07:41 Uhr