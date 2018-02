Kriminalität : Brandstifter in Ludwigslust-Parchim und Wismar unterwegs

Mehrere Tausend Euro Schaden haben Brandstifter in Wismar und im Landkreis Ludwigslust-Parchim verursacht. Gleich drei Mal brannte es in der Nacht zum Sonntag. In Prislich rückten 40 Feuerwehrleute aus, um einen Holzschuppen zu löschen. Der Schuppen ist komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

von dpa

25. Februar 2018, 10:55 Uhr

Auf dem Gelände eines Sonderpostenmarkts in Lübz zündeten Unbekannte einen Abfallbehälter an. Das Feuer griff erst auf Rindenmulch über, der vor dem Gebäude gelagert wurde. Anschließend beschädigten die Flammen die Außenfassade des Ladens und eine Photovoltaikanlage. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. Auch in Wismar brannte ein Abfallbehälter. Das Feuer in einem Papiercontainer griff auf zwei geparkte Fahrzeuge über. Die genau Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. An allen drei Brandorten sicherte die Kriminalpolizei Spuren.