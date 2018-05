Kriminalität : Brandstiftung an Pflegeheim in Rostock

von dpa

13. Mai 2018, 10:25 Uhr

Mit Petroleumfackeln haben Unbekannte in Rostock am Morgen die Fassade eines Pflegeheims in Brand gesteckt. Die Hauswand sei über dem Brandherd bis zur vierten Etage stark verrußt worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe zudem ein zwei mal zwei Meter großes Loch in die Fassade schlagen müssen, um eine Ausweitung des Feuers zu verhindern. Menschen seien nicht verletzt worden, das Heim sei auch nicht evakuiert worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.