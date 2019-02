Kunst : «Brandzimmer»: Kunst erinnert an verschollene Sammlung

Die Dauer-Rauminstallation «Brandzimmer» in Neubrandenburg sorgt für großes Interesse bei Besuchern der Kunstsammlung. «Wir bekommen viele positive Reaktionen», sagte die Kunsthistorikerin der Sammlung, Elke Pretzel, in Neubrandenburg. Mit dem graphitschwarz gestalteten Kunstkabinett, in dem nur schmale Glasbehälter mit Porzellankunst und -scherben beleuchtet sind, soll auf die bis heute stadtprägenden Zerstörungen der Stadt 1945 und den Zusammenhang mit dem Verlust der damaligen Kunstsammlung hingewiesen werden.

Die aus mehr als 10 000 Kunstobjekten bestehende Sammlung gilt seit 1945 als «kriegsbedingt verschollen.» Den Raum hat der Kölner Papierkünstler Simon Schubert gestaltet, 2020 soll es ein weiteres Papierkunst-Vorhaben zur historischen Sammlung mit Schubert geben.