Brauchtum : Brauchtum als nationales Kulturgut anerkannt

Das Darßer Tonnenabschlagen und das Barther Kinderfest sind in Berlin durch die Unesco als nationales Kulturgut anerkannt worden. Wie die Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern in Berlin am Dienstag mitteilte, waren in einem Festakt am Montag insgesamt 36 Traditionen aus Deutschland neu ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Darunter seien das deutsche Hebammenwesen, die Porzellanmalerei und das Posaunenspiel.