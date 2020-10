Agrar : Brauerei-Manager führt Landgestüt Redefin

Das Landgestüt Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird künftig von dem ehemaligen Brauerei-Manager Christoph Seite (51) geführt. Agrarminister Till Backhaus (SPD) führte ihn am Donnerstag in sein neues Amt ein, wie das Ministerium mitteilte. Der Betriebswirt Seite sei zuvor als Marketingmanager in einer der führenden Brauereien des Landes tätig gewesen. Zugleich sei er ein passionierter Pferdehalter und Züchter. Seite sei auch schon in der Geschäftsführung großer Pferdezuchtbetriebe tätig gewesen.

von dpa

01. Oktober 2020, 10:18 Uhr