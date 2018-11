Architektur : Brauhaus statt Bauhaus: Feine Sahne feiert mit viel Publikum

Trotz der Absage des Bauhaues hat die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet in Dessau gespielt. In der Alten Brauerei feierten Hunderte Konzertbesucher am Dienstagabend ausgelassen mit den Musikern. Jan «Monchi» Gorkow sagte, auf diese Weise könnten sie nicht nur vor 120 Menschen spielen wie es auf der Bauhausbühne möglich gewesen wäre, sondern vor sechsmal so vielen. Und auch die Dauer des Konzerts sei länger. Gorkow dankte allen, die gegen Rechts Position beziehen.

von dpa

06. November 2018, 22:01 Uhr

Die Stiftung Bauhaus hatte nach rechten Protesten das vom ZDF organisierte Konzert im eigenen Haus untersagt. Die Band musste sich kurzfristig eine neue Location suchen.

Im Publikum waren mehrere Politiker von Grünen und Linken, etwa der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin und Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert.