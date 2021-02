Bürgerschaft : Bremer Politik will angeschlagene Lloyd-Werft erhalten

Die Bremer Landespolitik setzt auf einen Erhalt der von Schließung bedrohten Lloyd-Werft in Bremerhaven.

Bremen | Dazu müsse die Traditionswerft aus dem Verbund mit den MV-Werften an der Ostsee und dem internationalen Genting-Konzern herausgelöst werden, sagten Redner aller Fraktionen am Mittwoch in der Bremischen Bürgerschaft. „Ein Verkauf ist die beste Lösung“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.