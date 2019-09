Schiffbau : Brennbeginn für zweites Global-Class-Kreuzfahrtschiff

Mit dem traditionellen Brennbeginn ist am Standort Warnemünde von MV Werften am Dienstag der Bau des bezogen auf die Passagierkapazität größten Schiffes der Welt begonnen worden. Es ist das zweite Kreuzfahrtschiff der sogenannten Global Class. Es ist baugleich mit dem Schwesterschiff Global 1, die 2021 unter dem Namen «Global Dream» in See stechen wird, wie MV Werften mitteilten. Die Schiffe verfügen jeweils über 2500 Passagierkabinen für bis zu 9500 Menschen sowie über Kabinen für rund 2200 Crewmitglieder. Die Kreuzfahrtriesen sind speziell für den asiatischen Markt konzipiert.

von dpa

10. September 2019, 13:53 Uhr

Das Schiff werde arbeitsteilig an allen drei Standorten von MV Werften produziert. So werden beispielsweise bis zu 30 Großsektionen in Stralsund gefertigt, die Endmontage sei dann für Wismar vorgesehen. Der Kreuzfahrtriese soll 2022 abgeliefert werden. Die Schiffe der Global Class sind 342 Meter lang, 46 Meter breit und haben eine Bruttoraumzahl von 208 000.