Notfälle : Brennende Leiche: Obduktion soll Todesursache klären

Eine Obduktion soll die Todesursache eines Menschen klären, der am Wochenende brennend und leblos an einem Parkhaus in Stralsund gefunden worden war. Das hat die zuständige Staatsanwaltschaft angeordnet, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte. Die Identität der Leiche habe noch nicht geklärt werden können - vermutlich handle es sich um einen Mann. Eine Zeugin hatte die Polizei am Samstag gegen 7.50 Uhr alarmiert, weil sie einen brennenden Menschen sah. Rettungskräfte löschten das Feuer, konnten aber nicht mehr helfen.

von dpa

05. Februar 2018, 07:44 Uhr

Konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bisher nicht. So werde unter anderem geprüft, ob es sich um einen Obdachlosen handelt, der sich ein Feuer gemacht hatte, um sich zu wärmen, und dabei versehentlich selbst entzündete.

Bei der Aufklärung könnten auch Videoaufnahmen helfen, die im Parkhaus gemacht wurden, hieß es. Das werde geprüft. Auch ein Brandursachenermittler sei eingeschaltet worden. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die Hinweise geben könnten.