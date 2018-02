Notfälle : Brennender Mann in Stralsund: Identität wird überprüft

Nach dem mutmaßlichen Unfalltod eines Menschen, der Anfang Februar in Stralsund verbrannt ist, will die Staatsanwaltschaft letzte Zweifel an der Identität des Toten durch einen DNA-Abgleich ausräumen. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass es sich um einen aus Tschechien stammenden Obdachlosen handele, sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft Stralsund, Sascha Ott am Donnerstag. Von der Leiche seien DNA-Proben genommen worden, sie sollen nun mit Proben von möglichen Verwandten in der Heimat des Mannes abgeglichen werden. Der Mann war als Straßenmusiker in Stralsund und Greifswald bekannt. Bei mehreren polizeilichen Überprüfungen hatte er Namen, Herkunft und Geburtsdatum angegeben.

von dpa

15. Februar 2018, 12:28 Uhr

Die Ermittler gehen von einem selbstverschuldeten Unfall aus. Demnach könnte der Mann sich an seinem Schlafplatz an einem selbst gemachten Feuer entzündet haben. Die Leiche trug mehrere Lagen Kleidung aus leichtentzündlichem Polyester, wie Ott weiter sagte. Bislang gebe es keine Hinweise, dass der Mann mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen wurde.