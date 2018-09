Brände : Brennendes Auto: Autobahn 24 in Richtung Hamburg gesperrt

von dpa

17. September 2018, 15:49 Uhr

Wegen eines brennenden Autos zwischen den Anschlussstellen Parchim und Neustadt-Glewe ist die Autobahn 24 in Richtung Hamburg am Montagnachmittag für etwa eine Stunde gesperrt worden. Der Fahrer des Wagens habe noch versucht sein Fahrzeug zu löschen, war aber erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Es brannte auf dem Standstreifen vollständig aus, wobei die Flammen auch auf die Böschung übergriffen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Der Verkehr staute sich auf mindestens sechs Kilometer Länge, sagte ein Polizeisprecher. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Verkehr auf einer Spur an der Brandstelle vorbeigeleitet.