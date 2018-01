Kriminalität : Briefe mit dubiosem Pulver: Ermittlungen dauern an

Ein Jahr nach der Serie von Briefen mit dubiosem Pulver an deutsche Justizbehörden sind der oder die Täter noch immer nicht gefasst. Die Staatsanwaltschaft im bayerischen Coburg führt weiterhin ein bundesweites Sammelverfahren, wie Behördensprecher Johannes Tränkle am Donnerstag sagte. Es gehe um insgesamt rund 25 Briefe, die Anfang Januar 2017 bei Justizbehörden eingingen und praktisch das ganze Bundesgebiet betrafen. Allein in Mecklenburg-Vorpommern ging ein halbes Dutzend solcher Briefe ein, darunter beim Amtsgericht Ludwigslust und beim Landgericht Neubrandenburg. Die Pulver erwiesen sich nach Laborprüfungen in allen Fällen als harmlos.