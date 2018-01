Verteidigung : Brigade 41: Soldaten aus Hagenow starten nach Afghanistan

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 08:32 Uhr

Weitere 500 Soldaten der Brigade bereiten sich zudem darauf vor, in einer Art schnellen Eingreiftruppe der Nato, die aus 5000 Leuten bestehen soll, im Ernstfall zu dienen. Dabei handele es sich um die Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), die beispielsweise im Baltikum eingesetzt werden könnte.

Zu der Heereseinheit gehören rund 5000 Soldaten, die zum größten Teil in Torgelow und Viereck (Kreis Vorpommern-Greifswald) sowie Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern, in Eutin in Schleswig-Holstein und Havelberg in Sachsen-Anhalt stationiert sind. Der Stab sitzt in Neubrandenburg.