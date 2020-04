Bildung : Broderstorfer Kita gewinnt «Forschergeist»-Wettbewerb in MV

Die integrative Kindertagesstätte «Kinderland» aus Broderstorf bei Rostock hat den mit 2000 Euro dotierten «Forschergeist»-Wettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Wie die Initiatoren des Wettbewerbs am Dienstag berichteten, biete die Kita ein herausragendes Beispiel für gute frühkindliche Bildungsarbeit im sogenannten MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 651 Kitas aus ganz Deutschland hätten ihre Projekte zum Wettbewerb 2020 eingereicht. Aus allen Landessiegern wählt die Jury fünf Bundessieger, die zusätzlich 3000 Euro erhalten.

von dpa

Mit dem ersten Schnee hätten die Kinder begonnen, die jahreszeitlichen Veränderungen aktiv zu beobachten. Gemeinsam mit den Erzieherinnen hätten sie das Jahr über die Pflanzen in der Umgebung zu verschiedenen Jahreszeiten beobachtet und die Wetterbeobachtungen dokumentiert. So entdeckten sie auch das Thema Mensch und Familie und verglichen Fotos ihrer Familienmitglieder. Sie beschäftigten sich mit ihrem eigenen Wachstum, indem sie ihre Größen maßen. «Die Kita ist ein wichtiger Bildungsort. Qualifizierte und einfallsreiche Pädagoginnen und Pädagogen wissen, wie forschendes Lernen im Alltag gelingt und Kinder stark macht», sagte Michael Fritz, Vorstand der Stiftung «Haus der kleinen Forscher».