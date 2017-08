Denkmäler : Brodkorb geht auf Schlössertour zwischen Granitz und Mirow

Als oberster Schlossherr im Land will Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) in der kommenden Woche staatliche Schlösser und Gärten im Osten Mecklenburg-Vorpommerns besuchen. Erste Station ist das Jagdschloss Granitz auf Rügen, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. Es folgen Karlsburg (Vorpommern-Greifswald) und Neustrelitz mit dem barocken Schlossgarten, Orangerie und Marstall.