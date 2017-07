Landtag : Brodkorb weist Linken-Kritik an Investitionsumfang zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) hat die Linken-Kritik an zu niedrigen Investitionsausgaben des Landes als unbegründet zurückgewiesen. Fast jeder sechste Euro aus dem Landesetat werde für Investitionen eingesetzt, sagte Brodkorb am Montag. Mit einer Investitionsquote von 15 Prozent liege Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich der Bundesländer hinter Sachsen und Sachsen-Anhalt auf Rang drei. Der Länderdurchschnitt betrage 10 Prozent. «Das ist ja auch so gewollt, dass die ostdeutschen Länder mehr investieren. Denn sie müssen einen Rückstand aufholen.» Die Herausforderung bestehe nun darin, die Investitionen der öffentlichen Hand weiter hoch zu halten, obwohl die Sonderzuweisungen aus dem aktuellen Solidarpakt 2020 enden und auch die EU-Zuwendungen sinken.

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 14:42 Uhr