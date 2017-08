Kriminalität : Brombeersammler entdeckt illegalen Hanfanbau

Ein Rentner aus Grimmen hat beim Brombeerpflücken einen illegalen Hanfanbau entdeckt. Der 77-Jährige sammelte am Donnerstagabend auf einer Brachfläche hinter einem Einkaufsmarkt Brombeeren und stieß im Gestrüpp auf eine etwa 100 Quadratmeter große Fläche mit Hanfpflanzen, die dort in Eimern großgezogen worden waren, teilte die Polizei am Freitag in Stralsund mit. Die Polizei beschlagnahmte die Pflanzen und ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen unbekannt.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 12:51 Uhr