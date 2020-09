Verkehr : Brückenreparatur auf B192 fertig: Freie Fahrt ab 3. Oktober

Knapp zwei Monate nach Baubeginn verschwindet eines der engsten Verkehrs-Nadelöhre an der Mecklenburgischen Seenplatte wieder. Wie das Straßenbauamt Neustrelitz am Mittwoch mitteilte, wird die Bundesstraße-192-Brücke über den Eldenburger Kanal bei Waren an der Müritz von diesem Samstag an wieder zweispurig befahrbar sein. Damit enden die Bauarbeiten vor den Herbstferien im Nordosten, in denen wieder mit einem Gästeansturm gerechnet wird, und so etwa einen halben Monat früher als geplant.

von dpa

30. September 2020, 10:41 Uhr