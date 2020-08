Verkehr : Brückenschäden am Müritz-Elde-Kanal: Staus befürchtet

Autofahrer müssen sich vom kommenden Montag an auf Behinderungen an einem Nadelöhr an der Mecklenburgischen Seenplatte einstellen. Die B192-Brücke über den Müritz-Elde-Kanal in Waren müsse außerplanmäßig repariert werden, sagte Jens Krage, Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz, am Donnerstag. An mehreren Stellen, darunter an Anschlüssen an beiden Seiten, seien Schäden festgestellt worden, deren Reparatur nicht aufgeschoben werden darf. Dazu habe auch die starke Hitze der letzten beiden Jahre beigetragen. Das Amt empfiehlt trotz Bauampel und einseitiger Verkehrsführung möglichst weiträumige Umfahrungen.

von dpa

06. August 2020, 12:02 Uhr