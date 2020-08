Verkehr : Brückenschäden: Reparatur begonnen, Verkehr ohne Probleme

Autofahrer müssen sich seit Montag auf Behinderungen auf der Bundesstraße 192 bei Waren an der Müritz einstellen. Das Straßenbauamt Neustrelitz begann mit außerplanmäßigen Reparaturarbeiten an der Brücke über den Eldenburger Kanal zwischen Müritz und Kölpinsee. Am ersten Tag kam es laut Polizei nicht zu größeren Staus. Die halbseitige Ampel war so geschaltet, dass der Verkehr bis zum Nachmittag relativ flüssig in beide Richtungen laufen konnte. Einige Autofahrer hätten die Engstelle sicherlich auch rechtzeitig und weiträumig umfahren, hieß es.

von dpa

10. August 2020, 14:32 Uhr