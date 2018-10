Energie : Brunsbüttel: Chancen auf LNG-Terminal nicht beeinträchtigt

Die Chancen für einen großen Importterminal für flüssiges Erdgas (LNG) in Brunsbüttel stehen nach Einschätzung des Hafens weiterhin gut, obgleich auch Rostock in das Geschäft einsteigen will. «Wir stehen mit Rostock nicht im direkten Wettbewerb um den ersten Importterminal», sagte der Geschäftsführer von Brunsbüttel Ports, Frank Schnabel, der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

19. Oktober 2018, 08:08 Uhr

Der russische Energiekonzern Novatek und der belgische Netzbetreiber Fluxys hatten am vergangenen Mittwoch den Pachtvertrag für ein Gelände zum Bau eines LNG-Terminals im Rostocker Hafen unterzeichnet. «Es soll sich dort um einen eher mittleren regionalen Terminal zur ausschließlichen Versorgung des Verkehrssektors handeln», sagte Schnabel. Für den Standort Brunsbüttel und seinen Investor ändere sich dadurch nichts.

Brunsbüttel konkurriert mit Wilhelmshaven und Stade um denn Standort für ein großes LNG-Terminal für den deutschen Markt. Das würde ein Investment von rund 500 Millionen Euro bedeuten. «Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Brunsbüttel zum einen weiterhin die besten Rahmenbedingungen für die Errichtung eines großen LNG Terminals hat», sagte Schnabel. «Und zum anderen mit dem sehr ernsthaften und engagierten Investor German LNG Terminal GmbH weiterhin im Rennen vorne liegt.»