Rente : Bsirske fordert in Rostock Kurswechsel in Rentenpolitik

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, hat in Rostock einen Kurswechsel in der Rentenpolitik gefordert. Vielen Menschen drohe Altersarmut, sollten keine gesetzlichen Anpassungen vorgenommen werden, sagte Bsirske laut vorab vorliegender Rede während einer Diskussionsveranstaltung unter anderem mit Bundestagsabgeordneten am Donnerstagabend.