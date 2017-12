Brauchtum : Bügelbaum? Not macht erfinderisch auf Rügen und Hiddensee

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Dez.2017 | 09:30 Uhr

Die küstennahe Variante des Weihnachtsbaums ist auch in Zeiten von Tannendiscount und Fichten im Supermarkt noch beliebt. Für den originalen Bügelbaum werden Weidenruten gebogen und in mehreren Bögen in einen Stock gesteckt, der als zentraler Stamm fungiert. Alles wird mit Grün von Wacholder oder Buchsbaum umwickelt und schließlich geschmückt.

Erst im 19. Jahrhundert verlor diese Tradition, an die das Binzer Museum noch heute erinnert, an Bedeutung. Tanne und Fichte zogen als Weihnachtsbäume auch in die Stuben auf Rügen und Hiddensee ein.