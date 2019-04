Agrar : Bündnis fordert klarere Regelungen für Wölfe: Auch Jagd

Ein Bündnis aus 14 Verbänden im Nordosten fordert klarere Regelungen zum Umgang mit Wölfen, darunter auch die Jagd. «Wir rütteln nicht an der Daseinsberechtigung der Wölfe, aber wir wollen das Ganze entmystifizieren», sagte der Präsident des Landesbauernverbands Mecklenburg-Vorpommern, Detlef Kurreck, am Montag in Groß Görnow bei Sternberg. Zuvor hatten Vertreter des Bündnisses unter Führung von Bauernverband sowie Schaf- und Ziegenzuchtverband das Positionspapier unterzeichnet und vorgestellt. «Die Weide muss wolfsfrei bleiben», heißt es darin unter anderem.

von dpa

29. April 2019, 12:33 Uhr

Nach Auffassung des Bündnisses gefährdet die Ausbreitung des Wolfs auch ökologische Tierhaltung und Artenschutz immer mehr. Hintergrund sind jährlich steigende Zahlen von Rindern, Schafen, Damwild und anderen Nutztieren, die dem Wolf zum Opfer fallen. 2019 gab laut Ministerium bisher 16 solcher Wolfsattacken mit 74 getöteten oder verletzten Tieren. Zu dem Bündnis gehören Landwirte, Schäfer, Jäger, Waldbesitzer, Pferde- und Rinderzüchter, Fischer sowie der Verein Landurlaub.