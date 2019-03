Bildung : Bündnis für gute Schule: Deutliche Aufwertung der Bildung

von dpa

19. März 2019, 13:26 Uhr

Schüler, Eltern und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern haben sich zu einem Bündnis für gute Schule zusammengeschlossen und fordern von der Politik eine deutliche Aufwertung der Bildung. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt am Dienstag in Schwerin verlangten die Initiatoren mehr Geld für Schulen. Nur so könnten die sächlichen, inhaltlichen und personellen Voraussetzungen für eine gute inklusive, ganztägige und digitale Schule gewährleistet werden, hieß es. Mit Demonstrationen und gegebenenfalls auch Volksinitiativen solle den Forderungen Nachdruck verliehen werden. Den Ausschlag zur Gründung des Bündnisses Anfang März hatte wohl die Expertenanhörung zum neuen Schulgesetz im Bildungsausschuss des Landtags gegeben. Dabei hatte es von allen Seiten massive Kritik an dem im Januar von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) in den Landtag eingebrachten Gesetzentwurf gegeben.