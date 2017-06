Soziales : «Bürgerbrunch» will Geld für Schulprojekte sammeln

vergrößern 1 von 1 Foto: Joachim Mangler 1 von 1

Zum fünften Mal soll am Sonntag (11.00 Uhr) in Rostock das gemeinnützige «Rostocker Bürgerbrunch» stattfinden. Mit dem gemeinsamen Frühstück auf dem Universitätsplatz soll Geld für Schulprojekte gesammelt werden, teilte die Hanseatische Bürgerstiftung als Veranstalterin mit. Sie erwarte mehr als 1000 Teilnehmer. 14 Rostocker Schulen hätten sich in diesem Jahr um Unterstützung beworben, unter anderem für die Ausstattungen ihrer Bibliotheken, Werkstätten, Schulgärten oder das Anschaffen von Schulsportbekleidung, hieß es. Im vergangenen Jahr seien 11 000 Euro für Schulprojekte zusammen gekommen. 1200 Menschen hatten nach Veranstalterangaben teilgenommen.

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 08:27 Uhr