Wohnungspolitik : Bürgerentscheid über Wohnungsfirma-Verkauf in Grimmen

Die Bürger von Grimmen (Vorpommern-Rügen) entscheiden am heutigen Sonntag über den umstrittenen Verkauf der kommunalen Wohnungsgesellschaft GWG. Zu dem Bürgerentscheid sind alle Wahlberechtigten der Stadt ab 16 Jahren aufgerufen. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Grimmen ist der größte Vermieter in der ehemaligen Kreisstadt mit etwa 10 000 Einwohnern. Sie soll nach Plänen von Bürgermeister Benno Rüster (CDU) verkauft werden.

von dpa

02. Dezember 2018, 01:14 Uhr

Die GWG hat durch alte Kredite millionenschwere Belastungen, unter anderem wegen Sanierungen von Plattenbauten in den 1990er Jahren. Zudem stehen 13 Prozent der Wohnungen leer. Die Pläne hatte unter anderem der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen scharf kritisierte. An das Ergebnis des Bürgerentscheides, den die Linken in Grimmen initiierten, sei die Stadtvertretung mindestens zwei Jahre lang gebunden, hieß es.