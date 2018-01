Parteien : Bürgerliche AfD-Kräfte wollen «Alternative Mitte MV» bilden

von dpa

31. Januar 2018, 13:55 Uhr

Bürgerliche Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) wollen auch in Mecklenburg-Vorpommern eine eigene «Alternative Mitte» bilden. Die Gründungsversammlung ist am Samstag in Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) geplant, wie die Bundestagsabgeordnete Ulrike Schielke-Ziesing am Mittwoch mitteilte. «Wir wollen den bürgerlich-gemäßigten Teil der AfD zusammenhalten», erklärte der frühere AfD-Landesgeschäftsführer und Mitinitiator, Frank Kortmann. Es seien schon zu viele weggegangen. Die Gruppierung sieht sich als Gegenpol zum rechtsnationalen AfD-Flügel um den umstrittenen Thüringer Landeschef Björn Höcke.