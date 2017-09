Wahlen : Bürgermeister in Güstrow, Neukloster wiedergewählt

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 23:28 Uhr

In der nach Fläche größten Gemeinde im Nordosten - der Feldberger Seenlandschaft - gelang Amtsinhaberin Constance Lindheimer (SPD) die Wiederwahl. Sie setzte sich mit 54,6 Prozent der Stimmen gegen zwei Gegenkandidaten im ersten Wahlgang durch.

In Kühlungsborn, wo fünf Kandidaten angetreten waren, kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten vom Sonntag, den Einzelbewerbern Rüdiger Kozian und Peter Menzel. Auch in Laage (Landkreis Rostock) kommt es zur Stichwahl, in der Kathrin Röwert (CDU) und Holger Anders (FDP) stehen.