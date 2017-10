Kommunen : Bürgermeister und Forstexperten beraten über Kommunalwald

von dpa

Bürgermeister und andere Vertreter von Kommunen aus ganz Deutschland beraten in Rostock-Warnemünde über Funktionen und Zukunft des Kommunalwaldes. Zwei Tage lang geht es um Fragen wie, was der Wald für das Ökosystem bedeutet und was er den Kommunen eigentlich wert ist. Rund 20 Prozent der Waldfläche in Deutschland befindet sich im Eigentum der Kommunen. Die bundesweite Tagung wird vom gemeinsamen Forstausschuss «Deutscher Kommunalwald» organisiert. In diesem Ausschuss sitzen Vertreter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, des Deutschen Landkreistages sowie des Deutschen Städtetages.

