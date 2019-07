Wohnungspolitik : Bürgermeister und Wohnungsfirmen fordern mehr Hilfe

Der Süden Vorpommerns hat viel unberührte Natur, gilt aber auch als strukturschwach. Für gleichwertige Lebensverhältnisse wollen die Wohnungsfirmen auch mit Blick nach Berlin sorgen - fühlen sich aber von Landes- und Bundespolitik bisher alleingelassen.

von dpa

31. Juli 2019, 12:47 Uhr

Bürgermeister und Wohnungsunternehmen im südlichen Vorpommern fordern mehr Unterstützung von Land und Bund. «Die neue Förderrichtlinie ist für Städte wie Rostock oder Stralsund gedacht, aber nicht für uns», sagte Ueckermündes Bürgermeister Jürgen Kliewe (parteilos) am Mittwoch nach Beratungen mit dem Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Die Wohnungsfirmen in ländlichen Gebieten bräuchten weiter Finanzhilfen, auch wenn der Leerstand noch höher als in der Richtlinie erlaubt sei. «Wir haben zwar ausreichend Wohnungen, aber noch die falschen», sagte Kliewe.

Zudem fordere die Region ein Konzept vom Land, wie schneller und genauer Leute aus Ballungszentren wie Berlin angelockt werden könnten, wo Wohnraum viel teurer sei. Die Preise für Immobilien seien südlich vom Stettiner Haff noch günstig, aber die Verkehrsanbindung und der Breitbandausbau hinkten den Anforderungen weit hinterher. «Diese Region wird vernachlässigt», stellte VNW-Verbandsdirektor Andreas Breitner fest.

«Ein Weg könnte die Ansiedlung von Landes- oder Bundesbehörden sein», sagte Kliewe. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte 2017 im nahe gelegenen Strasburg im Wahlkampf davon gesprochen, mehr Bundesbehörden in ländlichen Regionen im Osten ansiedeln zu wollen. «Ueckermünde ist vom Land schon nach der Schließung der Justizvollzugsanstalt mit etwa 100 Beschäftigten Ersatz versprochen worden», erläuterte Kliewe. Das sei aber nicht gehalten worden. Auch bei der Ansiedlung von Gewerbe fühle man sich in der Region alleingelassen.

VNW-Verbandsdirektor Breitner forderte Land und Bund in dem Zusammenhang auf, den kommunalen Wohnungsunternehmen endlich die Altschulden aus der DDR-Zeit zu erlassen. Damit würden Mittel frei, die für die Schaffung modernen und bezahlbaren Wohnraums und auch für höherpreisige Angebote genutzt werden könnten. Das sei derzeit um so nötiger, weil die Baukosten enorm in die Höhe geschossen seien. «Das sind schon Mondpreise», sagte Breitner.

Von einer verstärkten Ansiedlung von Rückkehrern und jungen Firmengründern aus dem rund 120 Kilometer entfernten Ballungsraum Berlin verspricht sich die Region von Penkun, Löcknitz und Pasewalk über Torgelow bis Ueckermünde eine Belebung, ähnlich wie die Uckermark in Nordbrandenburg. Unternehmer fordern seit Jahren, dass die Region per Bahn und Auto ebenso eng an Berlin angebunden wird, wie Schwerin an Hamburg. Landesverkehrsminister Christian Pegel (SPD) hat einen Beitritt zum Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg aber bisher abgelehnt.

Ueckermünde ist mit 9000 Einwohnern die größte deutsche Stadt am Stettiner Haff, hat aber aufgrund der Altersstruktur immer noch mit Einwohnerrückgang zu kämpfen, wie Kliewe sagte. Pro Jahr ständen 60 Geburten etwa 160 Sterbefälle gegenüber. Dies könne der Zuzug meist älterer Menschen noch nicht ausgleichen. Im sich langsam entwickelnden Tourismus und in der Gastronomie würden aber händeringend Arbeitskräfte gesucht.