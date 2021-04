Gesundheit : Bürgermeisterin nach Corona-Ausbruch: Appell an Einwohner

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Fahrzeugwerk in Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat Bürgermeisterin Ute Lindenau (SPD) die Einwohner aufgefordert, sich streng an die Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen zu halten.

Lübtheen | Dies sei dringend nötig, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen, sagte Lindenau am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe aber schon jetzt sehr ruhig zu in der 4900-Einwohner-Stadt nahe der niedersächsischen Grenze. Im Werk und in dessen Umfeld war bis Dienstagnachmittag bei mehr als 180 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus...

