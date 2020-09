Wahlen : Bürgermeisterstichwahl: SPD-Amtsinhaber gegen FDP-Mann

Bei der Bürgermeisterwahl im Heilbad Waren an der Müritz kommt es am Sonntag (8.00 Uhr) zu einer Stichwahl. Dabei tritt der 61 Jahre alte Amtsinhaber Norbert Möller (SPD) gegen den 45 Jahre alten Stadtvertreter Toralf Schnur (FDP) an. Für Möller hatten im ersten Wahlgang 3096 Bürger und damit 38,5 Prozent der Wähler gestimmt. Für Schnur gaben 2274 Bürger ihre Stimmen ab, was 28,2 Prozent der Wähler und Platz zwei unter fünf Bewerbern bedeutete. Die Wahlbeteiligung lag bei 45 Prozent.

von dpa

27. September 2020, 02:38 Uhr