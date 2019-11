Notfälle : Bürogebäude evakuiert: Stechend riechende Flüssigkeit

Ein Bürogebäude in Hagenow ist am Donnerstag evakuiert worden - 17 Menschen wurden dabei in Sicherheit gebracht. Grund sei eine «unbekannte, stechend riechende Flüssigkeit», teilte die Polizei mit. Fünf Personen klagten den Angaben zufolge über Übelkeit und Kopfschmerzen, vier von ihnen kamen ins Krankenhaus. Die Polizei war zuvor zu dem Haus in der Möllner Straße wegen eines Einbruchs ausgerückt.

von dpa

14. November 2019, 10:37 Uhr

«Eine Gefahr für umliegende Gebäude und Anwohner besteht derzeit nicht», berichtete eine Sprecherin. Es sei aber ein Sicherheitsradius von 100 Metern eingerichtet worden. Spezialkräfte der Feuerwehr befänden sich weiter im Einsatz. Noch war unklar, um was für eine Flüssigkeit es sich handelte, wie die Polizei in Ludwigslust weiter mitteilte.