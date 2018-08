Vereine : Bürokratie und Datenschutz als Hemmnisse für Vereinsarbeit

von dpa

09. August 2018, 13:56 Uhr

Überbordende Bürokratie und die Sorge vor Verstößen gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung drohen die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen Mecklenburg-Vorpommerns zu lähmen. «Die Formulare für finanzielle Unterstützung werden immer komplizierter. Und die drohenden Strafen bei Missachtung des Datenschutzes verschrecken viele hilfsbereite Menschen», konstatierte die Vorsitzende des Schweriner Lebenshilfevereins, Verena Riemer. Bei einem Bürgerforum mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in Schwerin appellierte sie an die Regierungschefin, für weniger Bürokratie in der Vereinsarbeit zu sorgen. Schwesig verwies auf die Notwendigkeit, den korrekten Einsatz öffentlicher Gelder zu gewährleisten, sicherte aber eine Überprüfung der aktuellen Anforderungen bei der Beantragung von Fördermitteln zu.