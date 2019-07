Umwelt : Buhnen aus Tropenholz schützen Urlaubsorte auf Hiddensee

Die Orte Vitte und Kloster auf der Insel Hiddensee sind durch neue Buhnen vor Sturmfluten der Ostsee geschützt. Lange vor der Urlaubssaison haben die Baufirmen die Arbeiten an dem rund 2,5 Kilometer langen Strandabschnitt beendet. Sie rammten 42 jeweils 80 Meter lange Pfahlreihen aus Holz in den Boden. Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) machte sich am Donnerstag ein Bild von den Schutzmaßnahmen.

von dpa

11. Juli 2019, 12:59 Uhr

Sie wurden notwendig, weil die etwa 50 Jahre alten Buhnen aus DDR-Zeiten von der Schiffsbohrmuschel zerstört waren. Mecklenburg-Vorpommern setze dennoch weiter auf Holzbuhnen, sagte der für Küstenschutz zuständige Dezernatsleiter Lars Tiepolt vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg. Holz sei nachhaltiger als Pfähle aus Beton oder Stahl. Für die neuen Buhnen wurden Pfähle aus zertifiziertem Eukalyptusholz von Plantagen in Südafrika verbaut.