Computer : Bund der Steuerzahler: Kritik am Stand von E-Government

Die Bundesregierung tut nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler viel zu wenig bei der Digitalisierung der Verwaltung. «E-Government in Deutschland gibt es de facto nicht», sagte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, am Donnerstag bei der 25. Fachtagung «Steuern - Recht - Wirtschaft» der Steuerberaterkammer Mecklenburg-Vorpommern in Rostock. Den Worten seien keine Taten gefolgt. Deutschland liege in Europa bei der Digitalisierung auf Platz 20 und damit weit hinten.