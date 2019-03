Umwelt : BUND: Ein Fünftel des Grundwassers in MV mit Nitrat belastet

Ein Fünftel des Grundwassers in Mecklenburg-Vorpommern ist der Umweltorganisation BUND zufolge mit Nitrat belastet. In vier Regionen träten zu hohe Nitratwerte auf, erklärte der Agrarexperte des BUND, Burkhard Roloff, unter Berufung auf Messungen des Landesamtes für Umwelt, Natur und Geologie (LUNG). An 20 Prozent der Grundwasser-Messstellen seien Nitratwerte über dem Grenzwert gemessen worden. Diese «roten Gebiete» befänden sich in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Rostock sowie auf Rügen. Grund für die Belastungen sei die Überdüngung der Felder mit Kunstdünger oder organischem Dünger, wie Gülle und Mist.

von dpa

20. März 2019, 03:53 Uhr

Agrarminister Till Backhaus (SPD) will am heutigen Mittwoch in Schwerin eine Möglichkeit vorstellen, mit der Bürger feststellen können, wie es um das Grundwasser in ihrer Region bestellt ist. Für jede Grundwasser-Messstelle habe das Landesamt einen Steckbrief erarbeitet, teilte das Ministerium mit. Außerdem will der Minister den ersten Teil einer Trinkwasserversorgungskonzeption vorstellen. Diese gebe unter anderem einen Überblick über die Situation der Trinkwasserversorgung im Land, zum Anschlussgrad, zur Entwicklung des Trinkwasserverbrauchs und zur Trinkwasserbeschaffenheit, hieß es.