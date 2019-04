Bau : Bund gibt 10,35 Millionen Euro für Stralsunder Kaianlagen

von dpa

05. April 2019, 13:25 Uhr

Stralsund soll vom Bund 10,35 Millionen Euro zur Neugestaltung der Kaianlagen nahe des Ozeaneums erhalten. Die Mittel stammen aus dem Förderprogramm «Nationale Projekte des Städtebaus» des Bundesinnenministeriums, erklärten die Bundestagsabgeordneten Kerstin Kassner (Linke) und Eckhardt Rehberg (CDU) übereinstimmend am Freitag. Mit dem Geld sollen die Kaianlagen in der als Unesco-Weltkulturerbe eingestuften Stralsunder Innenstadt saniert werden und so auch dem Ozeaneum als touristisches Aushängeschild nutzen. Laut Kassner ist es das einzige Projekt aus MV, das bei der Auswahl der geförderten Projekte berücksichtigt wurde. Bundesweit wurden Rehberg zufolge 35 Projekte ausgewählt.