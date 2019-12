Bundesländer : Bund und Länder: Einig bei Städtebau-Fördermittel-Verteilung

Dünn besiedelte Flächenländer wie Mecklenburg-Vorpommern sollen nach Angaben von Landesbauminister Christian Pegel (SPD) auch weiterhin umfangreiche Bundeshilfen für den sozialen Wohnungsbau erhalten. Pläne, die Förderung auf massiv belastete Wohnungsmärkte in und am Rande von Metropolen zu konzentrieren, seien vom Tisch. Solche Forderungen habe es unter anderem aus Nordrhein-Westfalen und Hamburg gegeben. «Ich halte es für richtig, dass - gerade im Lichte der auch bundesweit zunehmend lauter geführten Diskussion über die Förderung der ländlichen Räume - auch die dünner besiedelten Bundesländer damit ernsthafte Gestaltungsmöglichkeiten im sozialen Wohnungsbau erhalten», sagte Pegel am Montag nach einem Sondertreffen der Bauminister in Berlin.

von dpa

16. Dezember 2019, 17:03 Uhr

Die Ressortchefs von Bund und Ländern hätten sich einvernehmlich auf die Verteilung der Bundesmittel aus der Städtebauförderung für 2020 verständigt. Demnach fließen ab 2020 vom Bund gut 30 Millionen Euro nach Mecklenburg-Vorpommern. Für den sozialen Wohnungsbau stünden knapp 20 Millionen Euro bereit. Das Geld solle vor allem für den Neubau bezahlbaren Wohnraums eingesetzt werden.

Laut Pegel werden die Bundesmittel nach dem sogenannte Königsteiner Schlüssel verteilt. Er sichert den Bundesländern - vor allem abhängig von der Bevölkerungszahl - Anteile an Bundesgeldern zu. Zunächst habe es Forderungen gegeben, Mecklenburg-Vorpommern deutlich unterhalb dieses Schlüssels zu bedenken, sagte Pegel. Fast zwei Jahre lang sei um einen Kompromiss gerungen worden. Noch in der Vorwoche hatte sich Pegel im Landtag besorgt gezeigt, dass Mecklenburg-Vorpommern deutlich weniger Geld vom Bund erhalten könnte.