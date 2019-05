Denkmäler : Bund zahlt 2,2 Millionen Euro für Baudenkmäler

von dpa

08. Mai 2019, 17:42 Uhr

Für die Sanierung von 16 Baudenkmälern im Nordosten stellt der Bund 2,2 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld stamme aus einem Sonderprogramm für Denkmalschutz, teilte der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg am Mittwoch mit. Bei fast allen Projekten handele es sich um Kirchen. Die größten Summen fließen den Angaben zufolge an die Marienkirche in Plau am See (375 000 Euro, Landkreis Ludwigslust-Parchim) und den Schweriner Dom (263 000 Euro). Der Marstall in Ivenack (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) soll 260 000 Euro, die Dorfkirche in Lohmen (Landkreis Rostock) 200 000 Euro erhalten.