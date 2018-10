Schifffahrt : Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie: Neue Leiterin

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg bekommt eine neue Chefin. Karin Kammann-Klippstein, bislang als Ministerialrätin im Bundesverkehrsministerium zuständig für EU-Themen, werde am Dienstag als neue Präsidentin des BSH vorgestellt, teilte die Wirtschaftsbehörde am Montag in der Hansestadt mit. Sie ist Nachfolgerin von Monika Breuch-Moritz, die seit 2008 an der Spitze der Behörde stand und in den Ruhestand wechselt. Die langjährige Präsidentin wird verabschiedet von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), dem Hamburger Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) und dem Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation, Mathias Jonas.

von dpa

22. Oktober 2018, 13:11 Uhr

Das BSH ist die zentrale maritime Behörde in Deutschland. Es fördert die Sicherheit auf dem Meer, betreibt eigene Forschung, gibt amtliche Seekarten heraus und kümmert sich um den Umweltschutz. Als obere Bundesbehörde für alle meeresbezogenen Fragen gibt das BSH auch den planerischen Rahmen für den Ausbau der Offshore-Windenergie vor. Neben der Zentrale in Hamburg unterhält das BSH einen zweiten Standort in Rostock.