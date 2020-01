Schifffahrt : Bundesamt: neues Raumordnungsverfahren in Nord- und Ostsee

Nutzung und Schutz der deutschen Nord- und Ostsee sollen neu festgelegt werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) startete am Freitag einen längeren Diskussions- und Planungsprozess, der am Ende zu neuen Raumordnungsplänen führen soll, teilte das BSH am Freitag in Hamburg mit. Die gegenwärtig geltenden Pläne für die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) jenseits von zwölf Meilen vor der Küste stammen aus dem Jahr 2009. Das Bundesamt hatte bereits im Vorfeld das Interesse von Verbänden und Öffentlichkeit abgefragt und veröffentlichte am Freitag eine erste Konzeption.

von dpa

31. Januar 2020, 16:52 Uhr

Dabei geht es auch darum, welche Bereiche des Meeres für traditionelle Nutzungsarten wie Schifffahrt und Fischerei zur Verfügung stehen, für den Klimaschutz und den Bau von Offshore-Windkraftanlagen und für den Naturschutz. Das Konzept soll eine offene, breite und informelle Beteiligung ermöglichen, heißt es in der Mitteilung. Darin werden auch Planungsoptionen für Offshore-Windenergie bis zu einer Kapazität von 40 oder sogar 50 Gigawatt Leistung betrachtet.

Öffentlichkeit, Behörden und Verbände können zu dem Konzept bis zum 4. März Stellung nehmen. Am 19. März ist ein Erörterungstermin vorgesehen. Im Sommer soll es dann einen ersten formalen Planentwurf geben, zusammen mit einer strategischen Umweltprüfung. In Kraft treten sollen die Pläne 2021. Mit dem Raumordnungsplan werden für die nächsten Jahre die Weichen gestellt für die Nutzung und den Schutz der Meere. Darauf aufbauend entwickelt die Behörde Flächenentwicklungspläne, die dann zum Beispiel den genauen Standort von Windparks festlegen.